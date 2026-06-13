Во Франции осудили похитителей книг русских классиков

Шестеро граждан Грузии получили до семи лет тюрьмы за кражу редких произведений русских классиков из европейских библиотек и замену оригиналов подделками.

Шестеро граждан Грузии приговорены к лишению свободы на сроки от полутора до семи лет за хищение редких изданий русских классиков, передает ТАСС. Суд признал их виновными в создании преступного сообщества и краже культурных ценностей.

Наиболее суровое наказание получил 50-летний Михаил З., которому назначили семь лет тюрьмы за кражу книг из Национальной библиотеки Франции. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление в Литве. После отбытия срока мужчине пожизненно запретят въезд на французскую территорию.

Другой участник группировки, 49-летний Бека Т., приговорен к четырем годам лишения свободы. Еще двое обвиняемых были задержаны в Грузии, так как местные власти отказались выдать их Франции. Исправительный суд Парижа заочно назначил им по шесть лет тюрьмы.

Следствие установило, что в 2023 году преступники похитили ценные экземпляры произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Ущерб только Национальной библиотеке Франции составил 770 тыс. евро. Злоумышленники заменяли оригиналы поддельными копиями для обмана персонала.

Расследование деятельности группировки продолжается при участии Европола и Евроюста. По данным правоохранителей, с 2022 по 2024 год преступники совершали кражи из библиотек Германии, Польши, Чехии, Швейцарии, Латвии и Эстонии.

Напомним, накануне французская прокуратура запросила для обвиняемых граждан Грузии до восьми лет лишения свободы.

Весной 2024 года сотрудники Европола задержали эту преступную группировку. Всего злоумышленники похитили из европейских библиотек более 170 редких изданий.