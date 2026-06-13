Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Утром 13 июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

В результате происшествия пострадал один человек.

По факту инцидента прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

До этого очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем «кукурузник» резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

Жесткая посадка самолета нарушила планы 18 тысяч пассажиров на Пхукете

6 июня в Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат. В ведомстве уточнили, что крушение аппарата произошло вечером. Его пилот не выжил.