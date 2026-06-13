В детском лагере произошел пожар в российском регионе
В субботу на территории детского лагеря "Чемпион" в Забайкальском крае на озере Арахлей произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Стало известно, что до прибытия пожарных из здания жилого корпуса эвакуировали 71 человека, из которых 63 – дети. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
На момент прибытия спасателей из окон здания наблюдался черный дым. Возгорание на площади в 200 квадратных метров было локализовано, сейчас идет проливка конструкций. Позднее стало известно о ликвидации пожара.
На месте происшествия работают дознаватели ведомства, которые устанавливают причины возникновения пожара.