В Индии разбился военный самолет советского производства

Военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение в Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-воздушные силы (ВВС) страны.

Авиакатастрофа произошла в индийском штате Ассам на северо-востоке Индии. Военный самолет потерпел крушение во время посадки на авиабазе Джорхат. На месте происшествия работают спасатели, данные о пострадавших не приводятся.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин аварии будет создана специальная комиссия.

Ан-32 — советский военно-транспортный самолет, единственный в истории советской авиации, который создавался специально для экспорта и не был принят на вооружение в СССР.

До этого агентство Reuters сообщало о крушении военного вертолета Ми-17 в пакистанском Кашмире. Вертолет разбился во время взлета по технической причине. Упав на землю, он сразу загорелся. В результате разбились как минимум 22 человека.

3 июня единственная в Великобритании женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил королевства. Это произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Вместе с ней не выжили еще двое военнослужащих.