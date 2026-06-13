Пять военных ВВС погибли в Индии при крушении Ан-32
При крушении военно-транспортного самолета Ан-32 в Индии погибли военнослужащие, сообщает ТАСС со ссылкой на индийские ВВС.
В сообщении уточняется, что при крушении военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам погибли пять военнослужащих ВВС. Один летчик, второй пилот, выжил и был госпитализирован.
Помимо этого, причины авиакатастрофы, которая произошла 13 июня при посадке Ан-32, устанавливается специальная комиссия, которая начала расследование.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение во время посадки.