"Наполнилась червями": россияне забили тревогу из-за массового мора рыбы в реке

Жители Обнинска Калужской области выражают серьезные опасения по поводу состояния единственной реки города — Протвы. По их словам, река подвергается регулярным сбросам сточных вод из канализации, что приводит к массовой гибели рыбы и ухудшению экосистемы. Об этом пишет «Осторожно, новости».

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Местные жители сообщают, что каждый год в реку сбрасываются отходы, и они подозревают, что источником загрязнения могут быть выбросы от завода полуфабрикатов, расположенного выше по течению.

Также жители указывают на то, что на поверхности воды иногда образуется пена высотой до 30 сантиметров, а река наполнилась червями от разлагающихся туш.

Кроме того, жители отмечают, что находиться рядом с берегом Протвы в черте города стало невозможно из-за сильного запаха, который ощущается на протяжении многих лет.

Несмотря на постоянные жалобы, местные власти, по словам горожан, не принимают никаких мер для решения этой проблемы, что вызывает недовольство и тревогу среди населения.