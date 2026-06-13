Мужчина с игрушечным пистолетом напал на комиссионный магазин в Братске

Житель Братска напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионного магазина и забрал наличные из кассы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам.

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Об этом в субботу, 13 июня, сообщило ГУМВД по Иркутской области.

— Полицейскими было установлено, что в помещение организации вошел мужчина в черной куртке с капюшоном на голове, который стал угрожать 21-летней девушке-консультанту предметом, похожим на пистолет, требуя отдать всю выручку. Испуганная работница передала налетчику наличность в размере 55 тысяч рублей, после чего тот скрылся, — говорится в публикации.

Уточняется, что преступник уже был ранее судим. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что уже успел потратить украденные деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

До этого другой прежде судимый мужчина ограбил инвалида-колясочника на Паромной улице на юге Москвы. Он сорвал с него золотую цепочку и скрылся. Силовики задержали 26-летнего злоумышленника на площади Павелецкого вокзала. Мужчина к тому времени уже сдал украденное в ломбард.