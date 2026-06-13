Тело подростка обнаружено в реке в Дагестане

Тело подростка, который утонул в реке Терек в дагестанском Кизляре, обнаружено спасателями и добровольцами. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Ранее сообщалось, что днем в пятницу в службу спасения поступило сообщение о том, что около пешеходного моста на улице Набережная течением унесло подростка. Очевидцы сообщали, что мальчик подавал сигналы о помощи из реки.

Ранним утром субботы тело утонувшего в реке подростка было обнаружено – его нашли недалеко от моста, где парень и нырнул в реку.

Для поиска ребенка привлекались больше 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники. Поиски в пятницу осложнялись сильным течением и высоким уровнем мутной воды.