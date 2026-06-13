Пенсионерка «заменила» ключи от домофона за 27 миллионов рублей

В Пензе местная жительница 1957 года рождения стала жертвой мошенников, лишившись более 27 миллионов рублей. Как сообщает региональное УМВД, сначала женщине позвонила якобы управляющая домом и предложила заменить магнитные ключи от домофона.

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Пенсионерка согласилась и сообщила пришедший в мессенджере SMS-код. Затем ей написал неизвестный, заявив о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги». После этого последовал звонок от лжесотрудника силового ведомства, который сообщил, что от её имени оформлена доверенность на постороннее лицо.

Чтобы избежать уголовной ответственности, он убедил женщину «задекларировать» все свои сбережения и передать их курьеру.

Пенсионерка выполнила указания и отдала неизвестному более 27 миллионов рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам фиктивную семейную выплату.