Хакерская группа «Хандала» взломала дроны ФБР и угрожает ЧМ по футболу

Связанная с Ираном хакерская группа «Хандала» утверждает, что она получила доступ к изображениям и данным с FPV-дронов, которые ФБР использует для охраны стадионов. В связи с этим группировка угрожает безопасности чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает CBS.

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— Лучше усильте меры безопасности на чемпионате мира, нам совсем не нравятся некоторые из этих команд. Не забывайте: FPV-дроны повсюду; никогда не знаешь, когда один из них может оказаться прямо в автобусе вашей команды, — заявили хакеры.

Однако мониторинговый центр SITE уточняет, что материалы, которые выложили хакеры, не подтверждают факт взлома беспилотников.

11 июня церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. В числе артистов, открывших чемпионат, были David Guetta, J Balvin, Megan Thee Stallion, Андреа Бочелли, группа «Мана» и другие исполнители.

При этом посольство Ирана в Индонезии опубликовало постер в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. На плакате изображен Кубок мира, расположенный на вершине горы из черепов, а также присутствует надпись «Кубок войны» (War Cup).