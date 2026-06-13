Горничная в Москве представлялась женой лорда, чтобы сбыть краденые часы Rolex

Суд в Москве приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу часов Rolex. Она сбыла их в ломбард, перед этим представившись бывшей женой британского лорда. Такая информация следует из судебных документов.

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Уточняется, что москвичка наняла через агентство горничную для уборки и подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. После того, как собственники помещения уехали, женщина украла у них часы Rolex Submariner Hulk, Rolex DateJust, Cartier Tank Américaine Diamonds и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady. Также преступница забрала из дома хозяйки крупную сумму наличными.

При этом стоимость часов варьируется от 4,5 миллионов до 6 миллионов рублей. В ломбарде женщина представилась бывшей супругой английского лорда и говорила, что часы принадлежат ей и покойному мужу. При этом преступница несколько раз приходила в ломбард, чтобы поменять часы на другие, выкупить их и заложить снова, передает РИА Новости.

До этого помощник официанта украл сумку за 300 тысяч рублей, которую подарили праздновавшей свой день рождения женщине в ресторане на Арбате в столице. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет колонии.

Двое жителей Подмосковья пробрались в частный дом в городе Голицыно и украли оттуда имущество на 400 тысяч рублей.

Впоследствии хозяева обнаружили пропажу драгоценностей и денег. Силовики задержали четверых подозреваемых по местам их жительства.