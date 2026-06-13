В Москве возбудили первое уголовное дело против дроппера

Участие в мошеннических схемах по выводу денег с банковских карт постепенно сокращается из-за страха россиян перед уголовной ответственностью, поэтому дропперство как вид преступления постепенно исчезает в России, заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«Само по себе дропперство на сегодняшний момент постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди стали понимать, что за это есть ответственность – это ключевой инструмент. Но говорить, что на сегодняшний день оно отсутствует, конечно, не приходится», – сказал Васенин ТАСС.

Он подчеркнул, что предложения о легком заработке в интернете все еще встречаются, но количество откликающихся на них пользователей неуклонно снижается.

Васенин допустил, что мошеннические схемы могут трансформироваться, затронув коммерческие организации, где с одной фирмы можно получить несколько счетов.

Он напомнил, что ранее передача банковских карт злоумышленникам не была уголовно наказуемой, однако сейчас за такие действия предусмотрена строгая ответственность. По его словам, в Москве уже возбуждено первое уголовное дело по статье 187 УК РФ в отношении женщины, передавшей мошенникам около 30 расчетных счетов.

Напомним, в России уделяется особое внимание борьбе с дропперами – людьми, которые передают свои счета мошенникам. Власти предложили, например, ввести ограничение на количество банковских карт у одного владельца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. Житель Курска привел решившего стать дроппером сына в полицию.Росфинмониторинг сообщил о рекордном снижении числа киберпреступлений.