В Армении задержали призывавшего к ударам по России блогера

В аэропорту Еревана сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Михаила Вербицкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к ударам по России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местную полицию.

«Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении, в настоящее время он помещен в комнату для задержанных», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что против Вербицкого было возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») из-за того, что он призывал к ударам по России. Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».