Мошенники придумали схему с фальшивой семейной выплатой

Аферисты запустили схему обмана, предлагая родителям оформить несуществующую семейную выплату через фишинговые сайты, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Об этом рассказали РИА Новости в «Мошеловке».

Злоумышленники звонят и рассылают сообщения, убеждая, что человеку одобрена ежегодная выплата. Фишинговая копия внешне повторяет портал «Госуслуги» или сайт Социального фонда.

Схема ориентирована на семьи с двумя и более детьми. Повод выбран неслучайно: с 1 июня Социальный фонд действительно начал приём заявлений на возврат части уплаченного налога для таких родителей. Этим и пользуются мошенники.

В пресс-службе «Мошеловки» уточнили, что цель злоумышленников — получить доступ к личному кабинету или похитить деньги. Они заявляют, что деньги могут «сгореть», и требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счёта» или продиктовать код из смс.

В организации напомнили, что оформление настоящих пособий происходит исключительно через официальный портал «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда.

Ранее жительница Ставрополя потеряла почти 1 млн рублей после сообщения о якобы оплаченной посылке с маркетплейса. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.