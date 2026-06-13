Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Выброс пепла на высоту около 9 км произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"По видеоданным высота пеплового выброса составила около 9 000 м над уровнем моря", - рассказали геофизики.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.