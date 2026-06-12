Разъяренные родственники пациентки жестоко избили фельдшера скорой помощи

В Пятигорске разъярённая толпа родственников пациентки жестоко избила фельдшера скорой помощи прямо во время выполнения профессиональных обязанностей. Медики приехали на вызов к женщине, потерявшей сознание, однако вместо благодарности столкнулись с агрессией. Сначала родственники оскорбляли врачей, а затем перешли к физической расправе, передает РЕН ТВ.

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По словам пострадавшей фельдшера Раймы, пациентка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения после поминок. Женщина отказывалась от осмотра, срывала электроды для ЭКГ и не давала себя госпитализировать. Когда медики попросили документы и предложили поехать в больницу, родственники пришли в ярость: начали кричать, требовать, чтобы сотрудники скорой ушли, и пытались отобрать планшет.

После того как фельдшеры включили запись на телефоне, в комнату ворвались ещё несколько человек. Фельдшера прижали в угол, повалили на пол, били по голове, шее и спине, таскали за волосы. Её напарника удерживали, не давая вмешаться. Нападавшие заперли дверь и требовали удалить видео, угрожая расправой.

Мужчине удалось выбить дверь, после чего он крикнул коллеге: «Беги!». Медики вызвали полицию и Росгвардию, пациентку всё же госпитализировали. Однако сама фельдшер получила серьёзные травмы: ушиб почки, грудной клетки, травмы головы и множественные ссадины. Ближайшие три недели она проведёт в больнице.

Полиция начала проверку по факту нападения на медицинских работников. Инцидент в очередной раз поднимает вопрос о безопасности сотрудников скорой помощи, которые ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью, спасая других. Медики требуют ужесточения наказания за нападения на врачей.