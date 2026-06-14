Мужчина открыл стрельбу по проезжающей машине в Новосибирске

Полицейские проводят проверку после стрельбы во дворе дома в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По факту происшествия в Советском районе Новосибирска сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным социальных сетей, во дворе у пятиэтажного дома мужчина открыл стрельбу по автомобилю. После того, как машина сдвинулась с места, мужчина бежал вслед за ней, продолжая стрелять. На место происшествия приезжали сотрудники полиции.