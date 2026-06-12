Молния ударила в девушку, отдыхавшую на пляже в Подмосковье

В подмосковной деревне Подрезово молния ударила в девушку, которая отдыхала на пляже и спряталась от дождя под деревом. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил Mash со ссылкой на осведомленный источник.

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— У пострадавшей диагностировали ожог груди III степени и аритмогенный шок. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, — передает Telegram-канал.

4 января в Южно-Африканской Республике два посетителя ежегодного фестиваля Di Trupa, который состоялся 3 января, погибли от удара молнии и более ста пострадали. Всего специалисты госпитализировали 49 человек, из них 13 пациентов в критическом состоянии перевели на лечение в столичную провинцию Гаутенг.

4 мая в западной Уганде в районе Кабале во время сильной грозы молния попала в трех девочек, которые прятались от грозы на кухне. Взрослых в этот момент не было дома. От удара молнии дети погибли мгновенно.