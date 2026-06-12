Экс-министра госбезопасности ДНР попытались взорвать в Новой Москве

В поселке Щапово в Новой Москве злоумышленники в пятницу, 12 июня, попытались подорвать бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Курьер маркетплейса доставил посылку полковнику, после чего произошел взрыв. В результате случившегося министр пострадал, но смог выжить.

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— Оно целенаправленно было направлено на вход. Я быстро хожу, поэтому немножко они не рассчитали. Буквально там две–три секунды. У меня бронированная дверь, я закрыл, раздался взрыв. Благодаря двери и быстроте перемещения взрыв пошел мимо меня, — рассказал Пинчук в беседе с порталом «Царьград».

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

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