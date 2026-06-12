Один погиб, десять ранены: массовая стрельба произошла в жилом квартале

В городе Мидленд на западе Техаса утром 12 июня произошла массовая стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и десять получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы. Инцидент случился в квартале 4600 на Уэст-Уолл-стрит, внутри одного из зданий.

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Мэр Мидленда Лори Блонг в оперативном заявлении подтвердила масштаб трагедии.

«В настоящий момент известно об 11 жертвах. По крайней мере, один человек погиб на месте происшествия. Установлено, что погиб стрелок», - заявила она.

При этом власти пока не раскрывают личность нападавшего и не выдвигают версий о мотивах его действий.

Медицинские службы сработали в режиме чрезвычайной ситуации. В больницу Мидленд Мемориал поступили девять раненых. По данным администрации клиники, состояние пятерых врачи оценивают как стабильное, а четверо пациентов находятся настолько в тяжёлом состоянии, что их немедленно поместили в операционные для экстренных хирургических вмешательств.

Сама больница была временно закрыта для приёма плановых пациентов. Представители медучреждения обратились к жителям с призывом не посещать больницу без острой необходимости, чтобы не мешать работе персонала. Все силы брошены на спасение пострадавших от пуль.

Полиция продолжает расследование. Офицеры оцепили район, допрашивают свидетелей и изучают записи камер наблюдения. Мотивы стрелка остаются загадкой, и правоохранители не исключают, что он действовал в одиночку. Информация о погибшем и пострадавших уточняется.