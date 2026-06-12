В Германии эвакуировали аэропорт Гамбурга после сигнала угрозы

Международный аэропорт Гамбурга временно прекратил отправление рейсов после масштабной полицейской операции. Пассажиров эвакуировали из зоны безопасности, а также вывели из самолетов, которые уже готовились к вылету.

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По данным Bild, причиной инцидента мог стать подозрительный предмет, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Федеральная полиция сообщила лишь о проведении масштабной операции и назвала происходящее «полицейской ситуацией».

Как пишет издание, сотрудники аэропорта полностью освободили стерильную зону. Для проверки территории привлечены федеральная полиция, таможенная служба и пожарные подразделения. Следователи также провели осмотр одной из аэропортовых лаунж-зон.

На электронных табло уже появились задержки вылетов до трех часов. Руководство аэропорта отменило все отправления до завершения проверки, а для помощи пассажирам были дополнительно вызваны сотрудники, находившиеся на выходном.

Региональная телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию также сообщила об эвакуации аэропорта из-за инцидента, подробности которого власти пока не раскрывают.

О сроках возобновления нормальной работы аэропорта официально не сообщается. Проверка территории продолжается.