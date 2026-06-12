Мужчина зарезал жену и ранил дочь в Оренбургской области

В селе Писаревка в Оренбургской области 47-летний Николай П. напал с ножом на свою супругу Ольгу и 25-летнюю дочь Ирину Щ. В результате нападения супруга злоумышленника погибла, а ее дочь госпитализировали и экстренно прооперировали. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил 112 со ссылкой на осведомленный источник.

— Убийца смог сбежать, сейчас его разыскивают правоохранители, — передает Telegram-канал.

17 февраля СМИ сообщили, что житель деревни Павлово-Посадского городского округа Московской области из ревности угрожал убить свою супругу. Когда на помощь женщине пришел ее отец, мужчина ранил тестя ножом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и приговорили его к семи годам и одному месяцу лишения свободы.

22 января житель подмосковного Раменского в состоянии опьянения поссорился с женой и избил ее. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Во время допроса мужчина признал вину в случившемся, и его арестовали.