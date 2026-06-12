Трансформаторная подстанция взорвалась в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошел взрыв трансформаторной подстанции, из-за которого часть жителей осталась без электричества. Об этом пишет Kub Mash.

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Инцидент случился во дворе микрорайона Образцово. По словам местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что в некоторых квартирах осыпалась штукатурка.

После аварии без электроснабжения остались дома на улицах Адмирала Пустошкина, Адмиралтейском бульваре и улице Адмирала Макарова.

Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Ленинградской области взорвалась труба в поселке Усть-Луга. В результате ЧП погибли три человека, еще несколько получили травмы.