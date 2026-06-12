Грабители в Петербурге отобрали у покупателя Mercedes сумку с миллионами

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали троих мужчин, подозреваемых в вооруженном разбое. По версии следствия, злоумышленники похитили у покупателя автомобиля около 20 миллионов рублей во время встречи в кафе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший планировал приобрести Mercedes S-класса. Сделку он договорился обсудить с продавцом и посредником на Дунайском проспекте. В ходе встречи ситуация приняла криминальный оборот.

«В момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства», — пояснили в ведомстве.

Оперативники установили личности нападавших — ими оказались двое жителей города Кудрово Ленинградской области и один петербуржец. В ходе обысков у задержанных был изъят пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Согласно заключению экспертизы, изъятое оружие признано пригодным для стрельбы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по данной статье предусматривает длительное лишение свободы.