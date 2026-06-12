В Крыму обесточены Симферополь и Симферопольский район

В «Крымэнерго» заявили об отсутствии электричества у потребителей в Симферополе и Симферопольский район.

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района», — говорится в заявлении компании в MAX.

Отмечается, что работы по ликвидации ЧП уже ведутся и ориентировочно до 18:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объёме.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч абонентов Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ.