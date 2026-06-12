Три человека погибли при взрыве в Ленинградской области

В Ленинградской области произошел взрыв во время проведения технических работ, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Инцидент случился утром в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга Кингисеппского района. По предварительной информации, во время испытаний трубы произошла ее разгерметизация, после чего прогремел взрыв.

В результате происшествия травмы получили восемь человек. Троих пострадавших спасти не удалось.

Обстоятельства случившегося и точные причины аварии устанавливаются.