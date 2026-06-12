В Венгрии задержали группировку мошенников, возглавляемую украинцем

Венгерские правоохранители ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся продажей поддельных лекарств по всей Европе. По данным полиции, группировкой руководил 59-летний гражданин Украины, проживающий в Венгрии.

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Следствие считает, что схема действовала не менее пяти лет. Через интернет подозреваемые сбывали нелегальные препараты, включая средства для повышения потенции. Для отправки товаров клиентам использовалось почтовое отделение на территории Словакии.

По оценкам полиции, доходы организации превышали 3 млн долларов в год. Реализуемая продукция не проходила обязательных проверок и не имела необходимых разрешений.

В ходе спецоперации были задержаны пять человек — предполагаемый организатор, еще один гражданин Украины и трое венгров. Четверым фигурантам вменяют изготовление и сбыт поддельных лекарств, пятому — незаконный оборот запрещенных препаратов.

Во время обысков силовики изъяли крупную партию контрафактной продукции, а также имущество общей стоимостью около 2,7 млн долларов. Среди конфискованного — дорогие часы, яхта, гидроцикл и автомобили марок Rolls-Royce, Porsche и Ferrari. По решению суда четверо подозреваемых арестованы, еще один находится под надзором.