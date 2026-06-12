16-летнего мигранта арестовали в Подмосковье за убийство бизнесмена

Суд в Подмосковье отправил под арест несовершеннолетнего иностранца, обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство его малолетних детей в Наро-Фоминском округе.

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Как сообщили в судах общей юрисдикции Московской области, фигурант заключен под стражу на два месяца — до 10 августа 2026 года.

Обвиняемому вменяются убийство, а также покушение на убийство двух малолетних. Ходатайство об избрании меры пресечения рассматривал Наро-Фоминский городской суд.

О задержании подозреваемого ранее сообщали МВД и Следственный комитет. По данным правоохранителей, нападение произошло в частном доме в поселке Терновка.

В результате атаки с ножом погиб мужчина. Один из его сыновей получил ранения и был госпитализирован, второму ребенку удалось спрятаться и избежать нападения.