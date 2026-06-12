Рецедивист изрешетил пенсионерку и поджег квартиру

В Петропавловске-Камчатском сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 66-летней местной жительницы.

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Подозреваемый, 41-летний мужчина с криминальным прошлым, был задержан после попытки скрыться от полиции.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с ГУУР МВД России и СУ СК России по Камчатскому краю раскрыто особо тяжкое преступление — убийство 66-летней женщины, совершенное 8 июня 2026 года в квартире на улице Абеля», — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Согласно данным экспертизы, потерпевшая скончалась от острой кровопотери, получив 26 колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки. После совершения убийства злоумышленник попытался уничтожить улики, устроив пожар в спальне, а также похитил мобильный телефон жертвы.

Задержание подозреваемого произошло в одной из съемных квартир на проспекте Победы, где он попытался забаррикадироваться.

«Когда оперативники начали взламывать дверь, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, но на улице его уже ждали и задержали», — уточнили в полиции.

Похищенный телефон был обнаружен в мастерской по ремонту техники, куда преступник успел его сдать. В настоящий момент решается вопрос об аресте фигуранта, ранее уже судимого за убийство, разбой и причинение тяжких телесных повреждений.