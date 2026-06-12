Россиянка получила срок за ввоз боевого пистолета из США

Вернувшаяся из США россиянка отправится в колонию на три года и три месяца за попытку незаконно провезти через Внуково унаследованный от мужа пистолет.

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор россиянке Татьяне Койл, задержанной в аэропорту Внуково с боевым оружием, передает ТАСС.

Женщина прибыла в Россию рейсом из США транзитом через Стамбул. В ее багаже таможенники обнаружили специальный кейс с пистолетом Colt Commander и три магазина к нему.

«Признать Койл Татьяну Тимофеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации оружия или его составных частей), и назначить наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в тексте приговора.

На допросе женщина пояснила, что жила в США с 2003 года со своим американским мужем. После его смерти она решила вернуться в Россию, а пистолет забрала как наследство. По словам подсудимой, она не знала о необходимости декларировать оружие, так как давно не была в России и не ознакомилась с правилами. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники таможни во Внуково нашли у прибывшей из США женщины пистолет Colt Combat Commander.

В феврале суд в Москве назначил гражданину США Роберту Мао четыре года колонии за контрабанду оружейных деталей.

В январе инстанция на Кубани приговорила американца Чарльза Уэйна Зиммермана к пяти годам лишения свободы за незаконную перевозку боеприпасов.