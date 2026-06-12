Пропавшего возле Манской «петли смерти» рыбака Геннадия ищут уже год. Как пишет Shot, мужчина загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых.

По данным источника, 56-летний житель поселка Геннадий пропал в июне прошлого года после поездки на рыбалку в район так называемой Манской «петли смерти» — местности, которую связывают с серией таинственных исчезновений людей. С тех пор мужчина, имевший большой опыт рыбалки, домой не вернулся.

Недавно поисковые мероприятия были возобновлены. Волонтеры и сотрудники полиции обследовали береговую линию реки Чулым, близлежащие лесные массивы, а также заброшенные дома и участки в округе. Однако установить местонахождение пропавшего или найти какие-либо следы пока не удалось.

Исчезновение Геннадия произошло за три месяца до пропажи семьи Усольцевых. Места, где в последний раз видели пропавших, находятся примерно в 130 километрах друг от друга, уточняется в публикации.

Знакомая Усольцевых раскрыла новые детали жизни семьи

10 июня представители отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что зафиксированные нейросетью в районе поисков семьи Усольцевых костные останки оказались животного происхождения. В этом убедились пешие группы, которые отправили на место находки.

В тот же день в зоне поисков обнаружили вещи. Они были направлены на экспертизу для установления их принадлежности пропавшим туристам. Кроме того, СК опубликовал видео возобновленных поисков Усольцев. Семью искали силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники «Лизы Алерт» и волонтеры.