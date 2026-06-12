Массовые мероприятия отменили в российском городе из-за угрозы атаки БПЛА

В городе Нижнекамске Республики Татарстан отменили все массовые мероприятия, запланированные на сегодняшний день. Такое решение принял мэр города Радмир Беляев. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион. Мэр написал в своих социальных сетях, что меры вводятся для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что беспилотники атаковали промышленные объекты Закамского региона. На предприятиях зафиксированы повреждения. Кроме того, один из вражеских дронов врезался в жилой дом. В результате происшествия пострадали три человека.

Информация о состоянии пострадавших и характере их травм пока не раскрывается. Экстренные службы работают на месте происшествия. Власти города и республики держат ситуацию на контроле.

Решение об отмене массовых мероприятий связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не допустить скопления людей в условиях сохраняющейся угрозы. О возобновлении культурных и общественных событий будет сообщено дополнительно.

Атака беспилотников на Татарстан стала очередным эпизодом эскалации напряжённости. Российские системы ПВО продолжают нести дежурство. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями властей.