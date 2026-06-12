Массовые мероприятия отменили в российском городе из-за угрозы атаки БПЛА
В городе Нижнекамске Республики Татарстан отменили все массовые мероприятия, запланированные на сегодняшний день. Такое решение принял мэр города Радмир Беляев. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион. Мэр написал в своих социальных сетях, что меры вводятся для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что беспилотники атаковали промышленные объекты Закамского региона. На предприятиях зафиксированы повреждения. Кроме того, один из вражеских дронов врезался в жилой дом. В результате происшествия пострадали три человека.
Информация о состоянии пострадавших и характере их травм пока не раскрывается. Экстренные службы работают на месте происшествия. Власти города и республики держат ситуацию на контроле.
Решение об отмене массовых мероприятий связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не допустить скопления людей в условиях сохраняющейся угрозы. О возобновлении культурных и общественных событий будет сообщено дополнительно.
Атака беспилотников на Татарстан стала очередным эпизодом эскалации напряжённости. Российские системы ПВО продолжают нести дежурство. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями властей.