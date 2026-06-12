Суд арестовал директора компании после ДТП с автобусом у храма в Екатеринбурге

Руководитель екатеринбургской компании «Авто-Ном», чей рейсовый автобус сбил пешеходов около местного храма, пробудет под стражей до 10 августа.

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Алексею Яркову, возглавляющему транспортную компанию «Авто-Ном», передает РИА «Новости». Автобус этого коммерческого перевозчика ранее совершил наезд на пешеходов у местного городского храма.

«Отправить под арест Алексея Яркова по десятое августа», – сказала судья во время судебного заседания. Руководитель предприятия пробудет под стражей на время проведения всех необходимых следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский автобус сбил пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. Число пострадавших в результате аварии достигло шести человек.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту происшествия.