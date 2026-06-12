На Сахалине произошло землетрясение

Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4 в акватории возле Сахалинской области. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

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Эпицентр находился в 105 километрах к востоку от города Северо-Курильск. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 37 километров.

Жители Северо-Курильска ощутили колебания земной поверхности. По оперативным данным, интенсивность сотрясений в городе достигла 3 баллов по шкале сейсмической активности.

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.