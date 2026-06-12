В Греции решили завести дело из-за украинского дрона

Греческие власти намерены возбудить уголовное дело после обнаружения морского беспилотника, принадлежащего Украине, сообщил министр обороны страны Никос Дендиас.

«Наличие взрывного устройства в районах судоходства создает очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остается актуальным», – сказал министр, передают РИА «Новости».

По словам Дендиаса, извинения украинской стороны лежат в политической плоскости, но вопрос ответственности остается открытым. Министерство обороны намерено передать материалы расследования в министерство судоходства, откуда они поступят в прокуратуру. Именно прокурор примет окончательное решение о наличии состава преступления.

Глава ведомства выразил уверенность в наличии уголовно наказуемого деяния и отметил, что отсутствие такого решения со стороны судебных органов его бы удивило. В начале мая местные рыбаки нашли в морской пещере возле острова Лефкада дистанционно управляемый аппарат, который оказался украинским дроном-камикадзе «Козак Мамай».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Афины потребовали от Киева убрать все беспилотные катера подальше от побережья Греции. Позже Греция направила украинской стороне официальный протест из-за обнаруженного дрона со взрывчаткой.