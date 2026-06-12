В Тольятти обломки дрона ВСУ повредили промышленное предприятие
Промышленное предприятие в городе Тольятти получило повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава городского округа Илья Сухих. Он отметил, что на месте работают специалисты экстренных служб.
«...Пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — написал Сухих.
Ранее глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил, что число пострадавших при попадании дрона ВСУ в дом в Нижнекамске увеличилось до четырёх.