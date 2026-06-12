Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, есть пострадавшие

ВСУ при помощи БПЛА атаковали Закамский регион Татарстана, один из беспилотников попал в жилой дом, жители эвакуированы. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики <...> Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. На данный момент готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в "Максе".

Минниханов добавил, что эвакуированным жителям дома предоставляют горячее питание, воду и медицинскую помощь. Проводится необходимая работа по устранению последствий.

Глава республики также отметил, что в Закамский регион выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Предприятия, подвергшиеся атаке беспилотников, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, сообщил глава республики.