Бывшего президента Южной Кореи признали виновным по делу о беспилотниках

Суд первой инстанции в Сеуле приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы по делу об отправке беспилотников в район Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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Центральный окружной суд Сеула признал экс-президента виновным по обвинениям в помощи противнику и злоупотреблении властью. Как указал суд, операция с беспилотниками была направлена на создание условий для введения военного положения.

По данным следствия, осенью 2024 года с территории Республики Корея были запущены несколько беспилотников, распространявших листовки в окрестностях Пхеньяна. По меньшей мере один аппарат потерпел крушение и оказался в распоряжении инженеров КНДР.

В судебном решении отмечается, что операция не рассматривалась как ответ на запуск воздушных шаров с мусором со стороны Северной Кореи. Суд пришел к выводу, что действия были связаны с личными мотивами и не имели отношения к вопросам государственной безопасности или обороны.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение, после чего был отстранен от власти. Ранее, в феврале, суд первой инстанции уже приговорил бывшего президента к пожизненному заключению по делу о мятеже против государственного строя, связанному с событиями вокруг введения военного положения.

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