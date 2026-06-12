Апелляционный суд рассмотрел приговор убийце «Моторолы»

Апелляционный военный суд рассмотрел приговор убийце «Моторолы» Александру Погорелову. Приговор – пожизненное заключение – оставлен без изменений, сообщает РИА Новости.

Приговор Погорелову был вынесен в 2024 году. Его подельники получили от 12 до 17 лет лишения свободы.

«Моторола», он же Арсен Павлов, один из командиров добровольцев Донбасса погиб в результате подрыва взрывчатки в лифте дома в 2016 году. Правоохранительным органам России удалось установить всех диверсантов, действовавших по указанию СБУ.

Ранее «СП» сообщала о том, что после убийства стюардессы в Дубае под следствие попали двое полицейских из Петербурга.