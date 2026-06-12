Искавший пропавшего охотника на Камчатке волонтер потерялся сам

В Быстринском округе Камчатки спасатели и полиция приступили к поискам мужчины-добровольца, который во вторник, 9 июня, отправился на поиски охотника, пропавшего осенью 2025 года, и до сих пор не вернулся.

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Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

— Добровольцы, самостоятельно отправившиеся 9 июня искать охотника, потерявшегося в Быстринском округе в ноябре 25 года, разделились, пошли в разные стороны, и один из них потерялся. Предварительно, без компаса, средств связи и навигации, — рассказал Лебедев.

Кроме того, 9 июня в Тигиле две пожилые мужчины и один мужчина отправились собирать черемшу в районе реки Хазанка и пропали. В данный момент их ищут волонтеры на мотоциклах, которых переправили через реку на лодке, написал Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

11 июня трех пожилых мужчин, которые отправились собирать черемшу и пропали в Иркутской области, нашли в верховье реки Моголь спустя пять дней поисков.