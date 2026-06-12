Мошенники обманывают дачников с помощью ИИ-фото саженцев

С началом дачного сезона мошенники активно используют нейросети для создания изображений якобы уникальных саженцев и семян, предупредил в беседе с RT Алексей Двилянский, кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА.

Он рассказал о появлении в сети объявлений о продаже «гибридов малины и клубники», «голубых роз», «шоколадных помидоров» и прочих чудес селекции.

«Сгенерированные искусственным интеллектом картинки выглядят ярко и привлекательно, но имеют характерные признаки, которые выдают подделку. Зная эти технические детали, вы сможете отличить реальный товар от виртуальной пустышки и не потерять деньги. У настоящих растений листья имеют сложную сеть жилок, уникальные трещинки, неровности и следы воздействия насекомых. Нейросеть часто генерирует идеально гладкие, словно пластиковые поверхности с чрезмерно симметричным и неестественным жилкованием», — пояснил эксперт.

По его словам, ИИ в попытке сделать продукт «красивым» создаёт неестественный, воскообразный блеск, идеальную округлость и абсолютно одинаковый размер всех ягод на ветке.

«Ещё один индикатор — водяные знаки или странные артефакты: на некоторых нейросетевых изображениях можно заметить нечитаемые логотипы, полосы или пиксельные помехи. Прежде чем покупать саженцы или семена у незнакомых продавцов в интернете, ищите реальные видеообзоры конкретного растения. Нейросеть пока не может сгенерировать длительное и качественное видео с демонстрацией всех стадий роста. Пользуйтесь проверенными торговыми площадками с системой отзывов и обязательно читайте негативные комментарии», — посоветовал собеседник RT.

Ранее россиян предупредили о схемах с «трудоустройством» ИИ-специалистом.