Два взрыва прогремели у портового города Бендер-Аббас на юге Ирана

В районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские средства массовой информации. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее Reuters уже передавало о взрыве в прибрежной зоне у города Сирик (также на юге Ирана).

Напомним, что в четверг президент США Дональд Трамп заявлял о намерении нанести по Ирану «очень мощные» удары в ночь на пятницу, однако позднее он объявил об отмене этих бомбардировок.

Ранее сообщалось, что в Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта.