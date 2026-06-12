Найденный в Петербурге подросток снова потерялся

В Санкт-Петербурге во второй раз за июнь объявлен поиск 16-летнего подростка. Об этом сообщили РИА Новости в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

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Заявка поступила повторно: 9 июня Диму нашли в Пензенской области, однако уже на следующий день он снова вышел из дома и не вернулся. Не исключено, что подросток может находиться за пределами Петербурга.

Согласно ориентировке, рост пропавшего — 185 сантиметров, был одет в камуфляжную куртку и брюки, чёрную футболку и берцы.

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