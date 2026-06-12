На юге Ирана прогремел взрыв

Агентство Reuters со ссылкой на иранские средства массовой информации сообщило о взрыве, который прогремел в прибрежной зоне у города Сирик на юге Ирана. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее, в четверг, президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные в ночь на пятницу нанесут по Ирану «очень мощные» удары. Впрочем, позднее он объявил об отмене этих бомбардировок.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта.