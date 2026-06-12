При обстреле брянской Суземки погиб директор местного заповедника

В результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Одним из них стал директор биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

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По словам главы региона, еще два человека получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Семьям погибших и раненых власти пообещали предоставить материальную поддержку.

Ковальчук сообщил, что удар по Суземке был нанесен из артиллерии. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее Брянская область подверглась серии атак с использованием беспилотников. В поселке Белая Березка Трубчевского района, по данным региональных властей, в результате удара по гражданскому автомобилю ранения получили пять человек, включая четверых детей.

Также пострадавшие есть в селе Первомайское Севского района и селе Демьянки Стародубского района. В Первомайском ранения получили мужчина и женщина, кроме того, был уничтожен жилой дом. В Демьянках после сбросов с беспилотников пострадали еще два человека, которых госпитализировали.