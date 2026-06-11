Пожарный спас чужую машину от огня при пожаре в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске пожарный помог уберечь от огня легковую машину, оказавшуюся рядом с загоревшимся микроавтобусом. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что пожар произошел на Молодежном проезде. Загорелся припаркованный микроавтобус.

— Сергей, который живет рядом, заметил пламя и вышел к месту происшествия. Перед этим он надел рабочую форму. Когда мужчина оказался на парковке, огонь уже начал распространяться в сторону стоявшей поблизости легковушки. Не дожидаясь владельца, Сергей оттолкнул машину подальше от горящего микроавтобуса, — сказано в публикации.

Автомобиль не пострадал, сам пожарный также не получил травм. В этот момент он находился не при исполнении служебных обязанностей. Собственник машины пока еще не знает, что мог лишиться транспорта, и не успел поблагодарить пожарного.

10 июня два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево. В здании вспыхнули шесть балконов.