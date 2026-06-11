Россиянин незаконно выловил мидий и улетел на родину

Россиянин, находившийся в международном розыске за незаконный вылов мидий в Чёрном море, депортирован из Вьетнама. Об этом проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.

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В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали фигуранта представителю российского ведомства. По прибытии в Москву его встретили сотрудники Линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево.

По данным следствия, в сентябре 2021 года злоумышленники с использованием снаряжения для подводных работ выловили в Цемесской бухте в районе Новороссийска более 4,5 тысячи черноморских мидий. Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.

Все сообщники, за исключением скрывшегося за границей фигуранта, ранее были привлечены к ответственности. Полицейские установили, что разыскиваемый находится во Вьетнаме, после чего он был задержан местными властями и помещён в депортационный центр.