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В Краснодаре ввели локальный режим ЧС в многоэтажке, пострадавшей от атаки БПЛА

Газета.Ru

Власти Краснодара ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в многоквартирном доме, который пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ
© Газета.Ru

По данным оперштаба, оценочные комиссии установили, что повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем у 20 окон и 17 лоджий. Спасатели продолжают помогать жителям — территорию уже убрали, опасные конструкции демонтировали.

«Семью из квартиры, которая наиболее пострадала, заселили в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

В оперштабе также сообщили, что власти помогут жильцам восстановить утерянные документы.

О попадании обломков БПЛА в многоквартирный дом сообщил ночью 11 июня губернатор края Вениамин Кондратьев. По его словам, регион отражал атаку, беспилотная опасность была объявлена на всей территории края. В результате попадания произошло возгорание.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что обломки упали в Центральном внутригородском округе. В Северском районе обломки дронов упали на территории Афипского НПЗ, также повреждены частные домовладения и газовая магистраль.