Семь человек получили ранения при ударе ВСУ по заправке в российском городе
Семь человек получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в городе Стародуб Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на платформе «Макс».
По информации главы российского региона, среди пострадавших — 16-летний подросток.
На данный момент также известно, что в результате атаки ВСУ осколками повреждены пять гражданских автомобилей.
Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 330 беспилотников. Под удар попали 12 регионов.