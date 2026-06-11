Гулявший во дворе пятилетний ребенок пострадал при ударе дрона в Брянской области

В Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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Об этом в четверг, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

— От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован, — написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.

6 июня в поселке Белая Березка в Брянской области украинский дрон-камикадзе нанес удар по автомобилю, в результате чего пять человек, включая четверых детей, получили серьезные ранения. После случившегося их доставили в больницу.

3 июня в Брянской области в результате падения обломков беспилотника во дворе многоквартирного дома шестилетняя девочка получила ранения. После произошедшего ее доставили в Брянскую детскую областную больницу.